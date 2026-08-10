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Watch: ਗੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਖਿਡਾਰੀ

Brazilian Footballer into tunnel: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Brazilian Footballer into tunnel
ਗੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਖਿਡਾਰੀ (Screen grab from 'X')
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 7:04 PM IST

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ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਜੇਸੀ ਮਾਰਨਹਾਓ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੀਟੀਬਾ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਡਿਫੈਂਡਰ, ਜੇਸੀ ਮਾਰਨਹਾਓ ਨੇ ਚੈਪੇਕੋਏਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 41ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਚ-ਸਾਈਡ ਹੋਰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਾਫਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਰਿਟੀਬਾ ਨੇ ਮੈਚ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਫੈਂਡਰ ਜੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਿਫੈਂਡਰ ਘੱਟ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2014 ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਜੋਏਲ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਉੱਤੇ ਕੋਰੀਟੀਬਾ ਦੀ 3-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ।

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ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਲੀਗ ਮੈਚ
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BRAZILIAN FOOTBALLER INTO TUNNEL

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