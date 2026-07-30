ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : July 30, 2026 at 3:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ FIH ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀਰੇਨ ਰਾਸਕਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਵੀਰੇਨ ਰਾਸਕਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ - ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Whether they change uniforms or try to rewrite history through education policy, no matter what they do... You have seen what the youth of our country… pic.twitter.com/EGCcFnxcxA— ANI (@ANI) July 30, 2026
ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।"
"ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਹਿੰਸਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ - ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਨਹੀਂ।"- ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 'ਭਗਵਾ' ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ; ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।"
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MLA Pargat Singh says, " the government's intent is very clear—look at the education policy, for instance. they always try to alter the content. ever since i have played or watched hockey,… pic.twitter.com/0HWKGNrZW5— ANI (@ANI) July 30, 2026
ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਸਕਿਨਹਾ ਨੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚਿੱਟੀ ਜਰਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਸਕਿਨਹਾ ਨੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੇਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?"
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ
ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਕੁਐਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਣ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਹ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।" ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ 'ਮੰਡਲਾ' ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੈਟਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਨੇਵੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ "ਤਾਕਤ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਸਲੀਵਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਪਾਈਪਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ' ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ 'ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' (ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"