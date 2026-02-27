ETV Bharat / sports

ਦੌੜ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਰਾਥਨ

1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

marathon with a prize money of Rs 1 crore
ਦੌੜੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਰਾਥਨ (Etv Bharat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਉਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੌੜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੌੜਾਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 11 ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੂਰੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ

ਰੂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮੈਰਾਥਨ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ

1 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾੲਜ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ

ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਬਲਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਿਊ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੌਕ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 4, 5, ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 27/28 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੇਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲੇਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਯਾਗਾਓਂ-ਪੀਜੀਆਈ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੈਕਟਰ 26 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਰਾਥਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 (ਨਵਾਂ ਓਪੀਡੀ ਗੇਟ), ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।

CHANDIGARH MARATHON
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਰਾਥਨ
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ
CHANDIGARH

