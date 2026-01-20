ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰੀ; ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਝਟਕੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

Team India's home ODI series defeats: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

TEAM INDIA HOME ODI SERIES
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 8:39 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 1-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼

ਸੀਰੀਜ਼ਸਾਲਜੇਤੂ ਟੀਮਅੰਤਰ
IND ਬਨਾਮ NZ1988/89ਭਾਰਤ4-0 (4)
IND ਬਨਾਮ NZ1995/96ਭਾਰਤ3-2 (5)
IND ਬਨਾਮ NZ1999/00ਭਾਰਤ3-2 (5)
IND ਬਨਾਮ NZ2010/11ਭਾਰਤ5-0 (5)
IND ਬਨਾਮ NZ2016/17ਭਾਰਤ3-2 (5)
IND ਬਨਾਮ NZ2017/18ਭਾਰਤ2-1 (3)
IND ਬਨਾਮ NZ2022/23ਭਾਰਤ3-0 (3)
IND ਬਨਾਮ NZ2025/26ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ1-2 (3)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 1974 ਤੋਂ ਵਨਡੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1981 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 2026 ਤੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 68 ਦੁਵੱਲੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 49 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਹਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ6 ਵਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨਤਿਨ ਵਾਰੀ
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ਤਿਨ ਵਾਰੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ1 ਵਾਰ
ਇੰਗਲੈਂਡ1 ਵਾਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ1 ਵਾਰ
ਕੁੱਲ15 ਵਾਰ

ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 48 ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 36 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ।

2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਹਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ5 ਵਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ2 ਵਾਰ
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼1 ਵਾਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ1 ਵਾਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ1 ਵਾਰ
ਕੁੱਲ10 ਵਾਰ

