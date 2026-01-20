ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰੀ; ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਝਟਕੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Team India's home ODI series defeats: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
Published : January 20, 2026 at 8:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 1-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼
|ਸੀਰੀਜ਼
|ਸਾਲ
|ਜੇਤੂ ਟੀਮ
|ਅੰਤਰ
|IND ਬਨਾਮ NZ
|1988/89
|ਭਾਰਤ
|4-0 (4)
|IND ਬਨਾਮ NZ
|1995/96
|ਭਾਰਤ
|3-2 (5)
|IND ਬਨਾਮ NZ
|1999/00
|ਭਾਰਤ
|3-2 (5)
|IND ਬਨਾਮ NZ
|2010/11
|ਭਾਰਤ
|5-0 (5)
|IND ਬਨਾਮ NZ
|2016/17
|ਭਾਰਤ
|3-2 (5)
|IND ਬਨਾਮ NZ
|2017/18
|ਭਾਰਤ
|2-1 (3)
|IND ਬਨਾਮ NZ
|2022/23
|ਭਾਰਤ
|3-0 (3)
|IND ਬਨਾਮ NZ
|2025/26
|ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
|1-2 (3)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 1974 ਤੋਂ ਵਨਡੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1981 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 2026 ਤੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 68 ਦੁਵੱਲੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 49 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ
|ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ
|ਹਾਰ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|6 ਵਾਰ
|ਪਾਕਿਸਤਾਨ
|ਤਿਨ ਵਾਰੀ
|ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼
|ਤਿਨ ਵਾਰੀ
|ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ
|1 ਵਾਰ
|ਇੰਗਲੈਂਡ
|1 ਵਾਰ
|ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
|1 ਵਾਰ
|ਕੁੱਲ
|15 ਵਾਰ
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 48 ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 36 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ।
2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ
|ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ
|ਹਾਰ
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|5 ਵਾਰ
|ਪਾਕਿਸਤਾਨ
|2 ਵਾਰ
|ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼
|1 ਵਾਰ
|ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ
|1 ਵਾਰ
|ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
|1 ਵਾਰ
|ਕੁੱਲ
|10 ਵਾਰ