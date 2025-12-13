ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ।
Published : December 13, 2025 at 3:45 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ 13 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਭਰੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਸੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਜੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਸੀ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿੱਕ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹4,500 ਤੋਂ ₹10,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Congratulations to the officials, politicians, and volunteers for turning Messi's walk into your personal photo op. Meanwhile, the actual fans, the ones who funded this event with their ticket money could barely see him.— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) December 13, 2025
pic.twitter.com/ESmi7PD4cJ
ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਅਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 150-200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
ਮੈਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ
ਮੇਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ 13 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।