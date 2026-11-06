ਡੇਵੋਨ ਕਾਨਵੇ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 0-1 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 6, 2026 at 3:12 PM IST
ਵੈਲਿੰਗਟਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ (ODI) ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਕਨਕਸ਼ਨ' (ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ) ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਨਵੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ; ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਨਕਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਨਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ 'ਬਲੈਕਕੈਪਸ' (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ) ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
A forced squad change for New Zealand who aim to level their home ODI series against India 👇 https://t.co/6DhdIyojbf— ICC (@ICC) November 5, 2026
ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਕੈਲੀ ਨੂੰ 'ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ' (New Zealand A) ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਏ' (India A) ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਲ ਫਿਲਿਪਸ 'ਏ' ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਲੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 33.12 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 265 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ
ਤੀਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਈਮਨ ਕੀਨ (ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ), ਬੇਨ ਲਿਸਟਰ (ਸਾਈਡ) ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸ਼ੀਟ (ਸਾਈਡ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਬਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਰੈਂਡੇਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਡੈਨਰੂ ਫਰਨਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਨਡੇ (ODI) ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 51 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 74 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ DLS ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 143 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 186 ਸੀ) ਨੂੰ 22.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹਾਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 185 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।