ਆਈਪੀਐਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਚ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 13, 2026 at 6:16 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਸੀਏ) ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲੀਗ ਮੈਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਮੈਨਾਂ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਏਸੀਏ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ, 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਅਤੇ ਏਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੰਗ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਏਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਊਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਾਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਊਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡਮੈਨਾਂ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰੰਗ ਗੋਗੋਈ, ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਨਾਤਨ ਦਾਸ, ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਮ 11 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RR ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।