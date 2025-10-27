ETV Bharat / sports

ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜਿਆ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ 90 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੈਟ੍ਰਿਕਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

Ranji Trophy history
ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 2:00 PM IST

Ranji Trophy Shortest Match: : ਐਤਵਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ 91 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 90 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੇਂਦਾਂ (540 ਗੇਂਦਾਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 1962 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 547 ਗੇਂਦਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 359 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 25 ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ।

ਅਸਾਮ ਬਨਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਚ

ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਸਾਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 17.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 29.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ 'ਤੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਫਿਰ 29.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 71 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 13.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ।

ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ

ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ 6.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

