ETV Bharat / sports

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ, ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਇਸ ਸਾਲ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

PADMA AWARDS 2026
ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮੇਤ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 7:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, 13 ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 113 ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਅੱਠ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ'

ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਵਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

PADMA AWARDS 2026
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ (IANS PHOTO)

'ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਇਕਲੌਤਾ ਐਥਲੀਟ'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

'ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ'

ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

PADMA AWARDS 2026
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ (IANS PHOTO)

'ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ'

ਸਨਮਾਨਿਤ ਖੇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕੇ. ਪਜ਼ਾਨੀਵੇਲ ਨੂੰ ਸਿਲਾਮਬਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਾਮਿਲ ਹਥਿਆਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2024 ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ 2020 ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੋਂਦੇਲੀਆ ਅਖਾੜੇ (ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026: ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਵਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ (ਟੈਨਿਸ)- ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਹਾਕੀ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕ੍ਰਿਕਟਰ) - ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ

ਕੇ. ਪੰਜਾਨੀਵੇਲ (ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ) - ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ

ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਕ੍ਰਿਕਟਰ) - ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ

ਸਵਿਤਾ ਪੁਨੀਆ (ਹਾਕੀ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ

ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ (ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ) - ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ

ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਦਵਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

HARMANPREET KAUR
ROHIT SHARMA
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026
PADMA AWARDS 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.