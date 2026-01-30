7ਵੀਂ ਪੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਗਾਜ਼,ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ

7ਵੀਂ ਪੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਗਾਜ਼,ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਪੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
Published : January 30, 2026 at 6:37 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (SAI) ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (ਐਨਆਈਐਸ), ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਪੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਚਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 190 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਆਰਚਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਰਾ ਆਰਚਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੇਧ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ, ਇੰਡਿਅਨ ਪੈਰਾ ਆਰਚਰੀ ਟੀਮ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਚਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਨਆਈਐਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।”
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਪੈਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਪੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ'। ਆਯੋਜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਐਨਆਈਐਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਾ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।