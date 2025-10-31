7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ 145 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ, ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ
Delhi Police constable Sonika Yadav: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨਿਕਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : October 31, 2025 at 12:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੋਨਿਕਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ 145 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਸੋਨਿਕਾ ਯਾਦਵ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਕਾ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਨੰਜਯ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੋਨਿਕਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ 145 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 165-170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 145 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ: ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਜਵਾਬ: 2022 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੋਨ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ?
ਜਵਾਬ: ਮੇਰਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ, ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਅੰਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਡੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬੀਨਜ਼, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਨਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ—ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ—ਉੱਤਮਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।