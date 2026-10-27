IND vs NZ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਬਣਾਏ 5 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 199 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 13.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : October 27, 2026 at 6:21 PM IST
Records IND vs NZ 3rd T20I: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ T20I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 13.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਫਿਫਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਸੈਂਕੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 150 ਅਤੇ 190 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 190 ਦੌੜਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
190 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਟਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ
- 42 - ਐਸਟੋਨੀਆ ਬਨਾਮ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਐਪੀਸਕੋਪੀ, 2024 (ਟੀਚੇ: 192)
- 40 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026 (ਟੀਚੇ: 199)
- 37 - ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਿਲਹਟ, 2025 (ਟੀਚੇ: 190)
- 35 - ਸਰਬੀਆ ਬਨਾਮ ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ, 2025 (ਟੀਚੇ: 200)
- 34 - ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਸੋਫੀਆ, 2025 (ਟੀਚੇ: 244)
ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 118 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
- 118/0 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
- 116/0 - ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਨਾਮ ਸਰਬੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2021
- 113/1 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਐਡਿਨਬਰਗ, 2024
- 103/1 - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਗੈਂਬੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ, 2024
- 102/0 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਫਿਫਟੀ ਹੈ।
ਟੀ20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ 50 ਰਨ
- 2.2 - ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਬਨਾਮ ਵਾਨੂਆਟੂ, ਪੋਰਟ ਮੋਰੇਸਬੀ, 2019
- 2.2 - ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਨਾਮ ਸਰਬੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2021
- 2.2 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
- 2.3 - ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬਾਲੀ, 2023
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਦੌੜਾਂ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਸੈਂਕੜਾ
- 5 ਓਵਰ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
- 5.2 ਓਵਰ - ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਨਾਮ ਸਰਬੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2021
- 5.3 ਓਵਰ - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
- 5.3 ਓਵਰ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਐਡਿਨਬਰਗ, 2024
- 5.5 ਓਵਰ - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਗੈਂਬੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ, 2024
- 5.5 ਓਵਰ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ, 2025
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 7.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 113 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀ-20I ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ 11ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 10 ਦੇ ਨਾਲ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 11 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਟੀ-20I ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- 22 ਸੈਂਕੜੇ - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼)
- 13 ਸੈਂਕੜੇ - ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
- 11 ਸੈਂਕੜੇ - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ)
- 10 ਸੈਂਕੜੇ - ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ)
- 10 ਸੈਂਕੜੇ - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ)
ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- 5 ਸੈਂਕੜੇ - ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ)
- 5 ਸੈਂਕੜੇ - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ)
- 4 ਸਦੀਆਂ - ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ
- 4 ਸਦੀਆਂ - ਫਿਲ ਸਾਲਟ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
- 4 ਸੈਂਕੜੇ - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਭਾਰਤ)
- 4 ਸੈਂਕੜੇ - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ)
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੀਜੇ ਟੀ-20ਆਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀਆਂ 89 ਅਤੇ ਬੇਵਨ ਜੈਕਬ ਦੀਆਂ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 198 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਜੈਕਬ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਨ ਐਲਨ ਨੇ ਵੀ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 13.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 11 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਮਸਨ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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