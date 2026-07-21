BSF ਇੰਟਰ-ਫਰੰਟੀਅਰ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ-2026 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
BSF Inter-Frontier Hockey Championship:ਬੀਐਸਐਫ ਇੰਟਰ-ਫਰੰਟੀਅਰ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
Published : July 21, 2026 at 7:18 AM IST
ਜਲੰਧਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਤੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੱਖਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 49ਵੀਂ ਇੰਟਰ-ਫਰੰਟੀਅਰ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ-2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 20 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਫਰੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼
ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਫੁਲਝੇਲੇ, ਆਈਪੀਐਸ, ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ, ਬੀਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਫੁਲਝੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ, ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ
ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਫੁਲਝੇਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਬੀਐਸਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।