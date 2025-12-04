ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਹਰ?
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : December 4, 2025 at 8:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 6 ਦਸੰਬਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਤੂ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਪਤਾਨ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 7.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 8.2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲ ਵਿੱਚ 85 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਓਵਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਬੱਲੇ ਨਾਲ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।