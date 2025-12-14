ETV Bharat / sports

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀ-20, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
IND vs SA 3rd T20I: ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲਵੇਗੀ।

IND ਬਨਾਮ SA ਤੀਜਾ T20I ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?

ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਮੈਚ

ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ, ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 150 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ T20I ਸਕੋਰ 200/3 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 47 ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 47 ਹੈ, ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੀ-20ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਟੀ-20ਆਈ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 200 ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 (IANS PHOTO)

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ

Weather.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੂਰੇ 40 ਓਵਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 23.9 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 263 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ 20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 14.35 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 206 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ/ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ/ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਓਟਨਿਲ ਬਾਰਟਮੈਨ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ।

