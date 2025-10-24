ਕੀ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ? ਜਾਣੋ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਸ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ 3-0 ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੇ।
ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਿਡਨੀ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਨਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੇਂਦ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 168 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 96 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਔਸਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 224 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 189 ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 408 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 101 ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।