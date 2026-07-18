11 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗੋਲ! ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਾਕਾਨ ਸੁਕੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ।
Published : July 18, 2026 at 7:16 PM IST
Fastest goals in FIFA World Cup: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 48 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 102 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 316 ਗੋਲ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 316 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ 64 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਮੈਟਿਆਸ ਗਾਲਾਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 64 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ
ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
1. ਹਾਕਾਨ ਸੁਕੁਰ (ਤੁਰਕੀ) 11 ਸਕਿੰਟ (2002)
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ, ਹਾਕਾਨ ਸੁਕੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2002 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹੈ।
2. ਵਾਕਲਾਵ ਮਾਸੇਕ (ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ) 15 ਸਕਿੰਟ
ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਵਾਕਲਾਵ ਮਾਸੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1962 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2002 ਵਿੱਚ, ਹਾਕਾਨ ਸੁਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
3. ਅਰਨਸਟ ਲੇਹਨਰ (ਜਰਮਨੀ) 25 ਸਕਿੰਟ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਰਨਸਟ ਲੇਹਨਰ ਨੇ 1934 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
4. ਬ੍ਰਾਇਨ ਰੌਬਸਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) 28 ਸਕਿੰਟ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਰੌਬਸਨ ਨੇ 1982 ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਰੌਬਸਨ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਕਲਿੰਟ ਡੈਂਪਸੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ) 30 ਸਕਿੰਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਲਿੰਟ ਡੈਂਪਸੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਂਪਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗੋਲਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
|ਖਿਡਾਰੀ
|ਦੇਸ਼
|ਸਮਾਂ
|ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
|ਹਾਕਨ ਸੁਕੁਰ
|ਤੁਰਕੀ
|11 ਸਕਿੰਟ
|2002
|ਵੈਕਲਾਵ ਮੈਸੇਕ
|ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ
|15 ਸਕਿੰਟ
|1962
|ਅਰਨਸਟ ਲੇਹਨਰ
|ਜਰਮਨੀ
|25 ਸਕਿੰਟ
|1934
|ਬ੍ਰਾਇਨ ਰੌਬਸਨ
|ਇੰਗਲੈਂਡ
|28 ਸਕਿੰਟ
|1982
|ਕਲਿੰਟ ਡੈਂਪਸੀ
|ਅਮਰੀਕਾ
|30 ਸਕਿੰਟ
|2014
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕਾਨ ਸੁਕੁਰ ਦਾ 11 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਗੋਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।