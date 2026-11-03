ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਟੱਕਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 3, 2026 at 6:48 PM IST
ਟੇਨੇਰਾਈਫ (ਸਪੇਨ): ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਤਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਡੀ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਅਤੇ ਐਫਸੀ ਐਂਡੋਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਲੱਬ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਜੀਸਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੰਡੋਰਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਓਵੋਨੋ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। 30 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੀਡੀ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਅਲਾਮੇਡਾ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਅਤੇ ਐਂਡੋਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸਕੋਰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਓਵੋਨੋ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ
ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਸੀ ਐਂਡੋਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।