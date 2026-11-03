ETV Bharat / sports

ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਟੱਕਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

SPANISH FOOTBALLER DIES
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਟੇਨੇਰਾਈਫ (ਸਪੇਨ): ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਤਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਡੀ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਅਤੇ ਐਫਸੀ ਐਂਡੋਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਲੱਬ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਜੀਸਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੰਡੋਰਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਓਵੋਨੋ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। 30 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੀਡੀ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਅਲਾਮੇਡਾ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਅਤੇ ਐਂਡੋਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸਕੋਰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਓਵੋਨੋ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ

ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀ ਮਿਗੁਏਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਸੀ ਐਂਡੋਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

JESUS DE MIGUEL DIES
SPANISH FOOTBALLER DIES
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਘਾਤਕ ਟੱਕਰ
FATAL COLLISION FOOTBALL FIELD
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਮੌਤ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.