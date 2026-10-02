ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ 3 ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ! ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਸ...
ਭਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 3-3 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 2, 2026 at 7:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ World Championship of Legends ਵਿੱਚ India Champions ਅਤੇ Australia Champions ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
🗣️ 𝗔𝗱𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆’𝘀 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹 𝘁𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗶𝘀 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝗼𝗻 𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗶𝘀𝘁.— BCCI (@BCCI) October 2, 2026
🎥 Batting Coach Hrishikesh Kanitkar on the special opportunity for #TeamIndia to win the prestigious #AsianGames Gold Medal 🇮🇳🏅 pic.twitter.com/aNZIBT3R7P
ਭਲਕੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗੀ। ਆਈਸੀਸੀ (ICC) ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
The Men in Green dug deep on a tricky surface this morning and are now just one win away from gold 🥇🇵🇰#AsianGames2026 #ACC pic.twitter.com/gD7AZTq7Uo— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 1, 2026
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸਾਦ ਮਸੂਦ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਮਹਾਮੁਕਾਬਲਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ 'ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ' (ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ।
The clash everyone’s been waiting for and it doesn’t get bigger than a finale 🇮🇳🇵🇰— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 2, 2026
India and Pakistan have already secured medals but both will be hoping to finish on top and take home the gold 🥇#AsianGames2026 #PAKvIND #GoldMedalMatch #ACC pic.twitter.com/ZxbLXTgIBt
ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਚੱਲੇਗਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਦਾ ਬੱਲਾ?
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 333 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ ਸੀ।ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਕੇ.ਐੱਲ. ਰਾਹੁਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਭਲਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਲੈਜੈਂਡਸ 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਲੈਜੈਂਡਜ਼ 2026' 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ 'ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਅਤੇ 'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੁਐਡ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਇਰਫਾਨ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਲੈਜੈਂਡਸ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 4:30 ਵਜੇ ਟਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।