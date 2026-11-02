IND A vs NZ A: ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਨੇ 78 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ
ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Published : November 2, 2026 at 3:02 PM IST
ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਤੋਂ 46 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 20 ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 11 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 346 ਦੌੜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 424 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 78 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 78 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 346 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
New Zealand A scored 424 against India A. Mukesh Kumar picked 5/87. https://t.co/BpYOJC1WyC— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 338 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 338 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 86 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 346 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 424 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਮੈਥਿਊ ਬੋਇਲ ਦੇ 110 ਅਤੇ ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸ਼ੀਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਸਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੈਡਨ ਲੈਨੋਕਸ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੈਰੋਡ ਮੈਕਕੇ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਏ ਲਈ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 35 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 118 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 29 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਸਕੋਰਕਾਰਡ
- ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 346/10
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 424/10
- ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 32/0