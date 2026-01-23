ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ।

IND VS NZ 2ND T20
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 2:20 PM IST

ਰਾਏਪੁਰ/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅੱਜ (23 ਜਨਵਰੀ) ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

IND ਬਨਾਮ NZ: ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 25 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 238 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਫਿਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਪਿਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 190 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

IND ਬਨਾਮ NZ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਰਾਏਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਇੱਕ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 359 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ T20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 20 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

IND ਬਨਾਮ NZ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ/ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ/ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।

IND VS NZ PROBABLE PLAYING 11
IND VS NZ 2ND T20 MATCH PREVIEW
RAIPUR PITCH REPORT
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
IND VS NZ 2ND T20

