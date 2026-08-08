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25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

JOHN TURNER RETIRES
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੌਨ ਟਰਨਰ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 2:18 PM IST

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John Turner Retirement: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੌਨ ਟਰਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੌਨ ਟਰਨਰ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ

ਟਰਨਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਲੱਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਨਰ ਨੇ 10 ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ, 19 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਅਤੇ 35 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25, 37 ਅਤੇ 48 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਟਰਨਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਟਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।"

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JOHN TURNER RETIRES
ENGLAND CRICKETER
ENGLAND CRICKETER RETIRES

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