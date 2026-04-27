ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ, 2 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।

ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 2:54 PM IST

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੱਬਨ ਪਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੱਬਨ ਪਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ (ਐਨਵੀਆਰ) ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ ਦੇ ਹਿਰੀਯੂਰ ਤੋਂ 37 ਸਾਲਾ ਮੰਜੂਨਾਥ ਈ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, IVS ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਰਜ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟੈਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਅਧਾਰਤ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

