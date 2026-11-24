ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026: ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 24, 2026 at 12:25 PM IST
ਜਿਨੇਵਾ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ): ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਅੱਜ (24 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਜੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ 2026 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 14 ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 7.5 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 14 ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Which opening will be played in Game 1? ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/A0hTREmtHd— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਕੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ FIDE ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2782 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੇਨਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਕੇਸ਼ 2710 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਕੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਆਪਣੇ ਮੈਚ-ਅੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਕੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਕਰ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਪ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਡਿੰਗ ਲਿਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਅਤੇ ਹਿਕਾਰੂ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਨੇ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਕਾਰਨ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੈਰੀ ਕਾਸਪਾਰੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਮੈਨੁਅਲ ਲਾਸਕਰ, ਰੂਸ ਦੇ ਗੈਰੀ ਕਾਸਪਾਰੋਵ ਅਤੇ ਅਨਾਤੋਲੀ ਕਾਰਪੋਵ ਦੇ ਕੋਲ ਛੇ-ਛੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਲਹੈਲਮ ਸਟਾਈਨਿਟਜ਼ ਨੇ ਜੋਹਾਨਸ ਜ਼ੁਕਰਟੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FIDE 1948 ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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