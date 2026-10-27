ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਜੇਤੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਯਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣੇ।
Published : October 27, 2026 at 1:56 PM IST
Ballon d'Or 2026 Winner: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ 2026 ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਅਲੈਕਸੀਆ ਪੁਟੇਲਾਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲਾ ਹੈਰੀ ਕੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੈਮੀਨ ਯਮਲ, 2024 ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੋਡਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਠ ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 30 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਓਵਨ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਨ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਜੇਤੂ
- ਸਰ ਸਟੈਨਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼, 1956
- ਸਰ ਬੌਬੀ ਚਾਰਲਟਨ, 1966
- ਕੇਵਿਨ ਕੀਗਨ, 1978, 1979
- ਮਾਈਕਲ ਓਵਨ, 2001
- ਹੈਰੀ ਕੇਨ - 2026
ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੋਲਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 73 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੋਰਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜੇ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਵਾਇਆ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਨੇ ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਗੈਰੀ ਲਾਈਨਕਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
ਕੇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਪੁਟੇਲਾਸ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਅਲੈਕਸੀਆ ਪੁਟੇਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਮਹਿਲਾ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਜਿੱਤਿਆ। 32 ਸਾਲਾ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰਨ, ਐਟਾਨਾ ਬੋਨਮਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਟੇਲਾਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ - 2021 ਅਤੇ 2022 ਲਈ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਲਾਮਿਨ ਯਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਨ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਲਾਮਿਨ ਯਾਮਲ ਨੇ 'ਯੰਗ ਟੈਲੇਂਟ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯਮਾਲ ਨੇ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਯਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਯਮਾਲ ਦਾ 2025-26 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲੀਗਾ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੁਪਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਲੱਬ ਲਈ 45 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਮਲ ਨੇ 24 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 18 ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਾ ਲੀਗਾ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਮਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ।
'ਯੰਗ ਟੈਲੇਂਟ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕੋਪਾ ਟਰਾਫੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰ-21 ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ ਕੀ ਹੈ?
"ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ" ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ "ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ" ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1956 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ "ਫਰਾਂਸ ਫੁੱਟਬਾਲ" ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ 2026 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
- ਪੁਰਸ਼ ਬੈਲੋਨ ਡੀ'ਓਰ: ਹੈਰੀ ਕੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
- ਮਹਿਲਾ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ: ਅਲੈਕਸੀਆ ਪੁਟੇਲਾਸ (ਸਪੇਨ)
- ਪੁਰਸ਼ 'ਯੰਗ ਟੈਲੇਡ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' (ਸਪੇਨ)
- ਮਹਿਲਾ 'ਯੰਗ ਟੈਲੇਡ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਵਿੱਕੀ ਲੋਪੇਜ਼ (ਸਪੇਨ)
- ਪੁਰਸ਼ ਗੋਲਕੀਪਰ 'ਗੋਲਕੀਪਰ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ (ਸਪੇਨ)
- ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ 'ਗੋਲਕੀਪਰ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਕਾਟਾ ਕੋਲਾ (ਸਪੇਨ)
- ਪੁਰਸ਼ ਕੋਚ 'ਕੋਚ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਲੁਈਸ ਡੇ ਲਾ ਫੁਏਂਤੇ (ਸਪੇਨ)
- ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ 'ਕੋਚ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਪੇਰੇ ਰੋਮੇਊ (ਸਪੇਨ)
- ਪੁਰਸ਼ 'ਕਲੱਬ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ (ਫਰਾਂਸ)
- ਮਹਿਲਾ 'ਕਲੱਬ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ (ਸਪੇਨ)
- ਪੁਰਸ਼ 'ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਆਫ 'ਦ ਈਅਰ' ਹੈਰੀ ਕੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ)
- ਮਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ 'ਆਫ ਦੇ ਈਅਰ' ਚਾਰਲੀਨ ਕੋਰਾਲ (ਮੈਕਸੀਕੋ)
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