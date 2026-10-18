ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026, 11 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 168 ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 18 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : October 18, 2026 at 12:50 PM IST
Asian Para Games 2026: 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਗਤ ਅਤੇ ਦੌੜਾਕ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਐਥਲੀਟ 18 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 281 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 113 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 168 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 56 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 11 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ 11 ਖੇਡਾਂ ਹਨ
ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਤੈਰਾਕੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬਲਾਇੰਡ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ, ਜੂਡੋ, ਬੋਸੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਪੈਰਾ-ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 62 ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ 28 ਹਨ। ਇਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੁਮਿਤ ਅੰਤਿਲ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅਵਨੀ ਲੇਖਾਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ
ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗੋਆ ਸਿਟੀ ਮਿਜ਼ੂਹੋ ਪਾਰਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਲੋਮਾ ਮਿਜ਼ੂਹੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਐਤਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਫੈਨਕੋਡ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 85 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸੋਨ, 27 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 37 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।