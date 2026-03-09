ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਿਆ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
T20 World Cup winners list: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : March 9, 2026 at 3:31 PM IST
T20 World Cup winners: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2026 ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਐਤਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀਆਂ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟਰਾਫੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐓𝐫𝐢𝐨 🏆🏆🏆— BCCI (@BCCI) March 9, 2026
Surya Kumar Yadav joins MS Dhoni and Rohit Sharma in the elite list of #TeamIndia captains to lift the ICC Men’s T20 World Cup 🫡👏#T20WorldCup | #MenInBlue | @msdhoni | @ImRo45 | @surya_14kumar pic.twitter.com/ui4OTMfH6l
ਭਾਰਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ, 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2024 ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਨਵੀਨਤਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।
ਦੋ ਵਾਰ ਜੇਤੂ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਫਿਰ, 2016 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।
Former winning captains @msdhoni and @ImRo45, alongside @ICC Chairman @JayShah and ICC CEO @Sanjog_G, take in the moment as India clinched a historic third #T20WorldCup title 🏆 pic.twitter.com/OYpcBjOVV4— ICC (@ICC) March 9, 2026
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 2010 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 2022 ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2009 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2021 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
⭐ 2007 ⭐ 2024 ⭐ 2026— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
History repeated. History defeated. 🇮🇳💙#T20WorldCup pic.twitter.com/dRrraSdOoi
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ
- 2007 - ਭਾਰਤ - ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ
- 2009 - ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਯੂਨਿਸ ਖਾਨ
- 2010 - ਇੰਗਲੈਂਡ - ਪਾਲ ਕੋਲਿੰਗਵੁੱਡ
- 2012 - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ - ਡੈਰੇਨ ਸੈਮੀ
- 2014 - ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - ਲਸਿਥ ਮਲਿੰਗਾ
- 2016 - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ - ਡੈਰੇਨ ਸੈਮੀ
- 2021 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ - ਆਰੋਨ ਫਿੰਚ
- 2022 - ਇੰਗਲੈਂਡ - ਜੋਸ ਬਟਲਰ
- 2024 - ਭਾਰਤ - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
- 2026 - ਭਾਰਤ - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
