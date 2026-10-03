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ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 175 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ, 20 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਨੇ 79 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 188 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਦ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

chris gayles t20 score record
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 20 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੁਹਾਨ ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 5:30 PM IST

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Lhuan dre Pretorius T20 Record: ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ 2013 ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (RCB) ਲਈ 175 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 79 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 188 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ ਦਾ ਗੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

13 ਛੱਕੇ, 15 ਚੌਕੇ

ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ (CSA T20 ਚੈਲੇਂਜ) ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। 'ਟਾਈਟਨਸ' (Titans) ਲਈ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਓਪਨਰ ਨੇ 13 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 15 ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ

ਲੁਹਾਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ: 188* - ਟਾਈਟਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਨਾਈਟਸ - 2026

ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ: 175* - RCB ਬਨਾਮ PWI - 2013

ਐਰੋਨ ਫਿੰਚ: 172 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ - 2018

ਹਮਜ਼ਾ ਖਾਨ: 164* - ਰਵਾਂਡਾ ਬਨਾਮ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ - 2026

ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ: 164 - ਆਸਟਰੀਆ ਬਨਾਮ ਹੰਗਰੀ - 2026

ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 27 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਜਨਮੇ, ਇਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਲੀਗ (SA20) ਵਿੱਚ 'ਪਾਰਲ ਰਾਇਲਜ਼' (Paarl Royals) ਲਈ ਖੇਡਦਿਆਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ 397 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਟੈਸਟ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 153 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 19 ਸਾਲ 93 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਨਾਈਟਸ ਦੀ ਟੀਮ 143 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ

ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪ੍ਰੈਟੋਰੀਅਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 267 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟਸ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 17.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 143 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

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