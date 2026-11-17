ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 11?, ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 17, 2026 at 3:02 PM IST
Team India Combination For Test: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਟੀ-20 ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 3-0 ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਰੇਲੂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
🔴T20I & ODI SERIES WINS MEAN NOTHING IF INDIA LOSE THE TEST SERIES? 🤯 🎙️: Gill said the Test series was the one he wanted to win the most. India have already won the T20I and ODI series, and now he wants to complete a clean sweep by winning the Test series too. Winning all three series in New Zealand would be a massive achievement! 🇮🇳🔥— Sam (@cricsam02) November 17, 2026
ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਦਸ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 2008 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ ਕਪਤਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਯੋਜਨ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਤੀਸ਼ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਛੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਪਿਨਰ ਹਨ: ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
Shubman Gill: Good headache… fast bowlers stepped up in ODI series. We are still deciding on final combination. We will play with four fast bowlers. This is going to be bigger challenge than ODIs, New Zealand have good record here. Will be exciting! On Pant: He is one of the most experienced player in the team. He has scored 100s all over the world. We will have seven batters, 8-9 we have Anshul and Akash who can bat a bit. So still deciding, nitish can bat. We need to factor in when ball goes old, so need someone who can hit deck hard.— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) November 17, 2026
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ।
ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ 50 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪੰਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।