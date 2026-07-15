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ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 968 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।

IND vs ENG
ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 5:02 PM IST

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ਬਰਮਿੰਘਮ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 258 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 45.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਜੋ 968 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ

ਇਸ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੇ 30 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, 31 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ

  • 31 ਬੁਮਰਾਹ
  • 30 ਜਡੇਜਾ
  • 28 ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ
  • 27 ਮਦਨ ਲਾਲ
  • 26 ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ

150 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਕਟ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 150ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ 4,605 ​​ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ (4,070 ਗੇਂਦਾਂ) ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ (4,513) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ (5,027) ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ (5,131) ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ

  • 4070 ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ
  • 4513 ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ
  • 4605 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ
  • 5027 ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ
  • 5131 ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ

ਬੁਮਰਾਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਵਿਕਟ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ ਨਾਲ 200 ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ, 150 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 100 ਟੀ-20ਆਈ ਵਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੁਮਰਾਹ ਕੋਲ 234 ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ, 150 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 121 ਟੀ-20ਆਈ ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ 17 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 21.41 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 4.44 ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰ ਨਾਲ 31 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2022 ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ 6/19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

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ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ
IND VS ENG 1ST ODI

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