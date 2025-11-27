19 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
FIDE World Cup 2025 Champion: 19 ਸਾਲਾ ਜ਼ਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਲਈ $120,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ।
Published : November 27, 2025 at 12:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 19 ਸਾਲਾ ਜਾਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ 26 ਨਵੰਬਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੇਈ ਯੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 16ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨ ਨੋਦਿਰਬੇਕ ਯਾਕੂਬਬੋਏਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
🇺🇿 19-year-old Javokhir Sindarov is now the youngest FIDE World Cup Winner, beating Levon Aronian’s previous record of 23! 🔥🏆#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/hlymt3CMkQ— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
ਵੇਈ ਯੀ ਅਤੇ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 2026 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੇ ਦੂਜਾ '15 + 10' ਰੈਪਿਡ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ।
ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 50 ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।
🇺🇿 19-year-old Javokhir Sindarov wins the FIDE World Cup 2025!#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/71bNNuxwam— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੂਜੇ '15 + 10' ਰੈਪਿਡ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵੇਈ ਯੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ $120,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿੱਤਿਆ।
🇺🇿 Javokhir Sindarov, moments after winning the FIDE World Cup 2025 — surrounded by family, fans, and pure joy. ✨#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/UgK9UxQllS— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025