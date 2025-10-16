ETV Bharat / sports

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 19 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

MENS T20 WORLD CUP 2026
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 19 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 2:17 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈਸੀਸੀ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ। ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਯੂਏਈ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ
ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ


ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 19 ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਏਈ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਏਈ, ਜਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀਆਂ 19 ਟੀਮਾਂ
1- ਭਾਰਤ, 2- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, 3- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, 4- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 5- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, 6- ਇੰਗਲੈਂਡ, 7- ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, 8- ਅਮਰੀਕਾ, 9- ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, 10- ਆਇਰਲੈਂਡ, 11- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 12- ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 13- ਕੈਨੇਡਾ, 14- ਨੀਦਰਲੈਂਡ, 15- ਇਟਲੀ, 16- ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, 17- ਨਾਮੀਬੀਆ, 18- ਨੇਪਾਲ, 19- ਓਮਾਨ

