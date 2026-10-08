18 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ SA20 ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧਮਾਲ, CSK ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

18 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ SA20 ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧਮਾਲ, CSK ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ
18 ਸਾਲਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਟੀ-20 ਲੀਗ (SA20) ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
Published : October 8, 2026 at 4:31 PM IST
ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ): SA20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਆਕਸਨ ਵਿੱਚ 42 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 42 ਸਾਲਾ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਅਤੇ 39 ਸਾਲਾ ਕੀਰੋਨ ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਸਾਲਾ ਜੇਸਨ ਰੌਲਸ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ CSK ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਜੋਬਰਗ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (JSK) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਰੋਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ
18 years old. R2.9 million! Welcome, Jason Rowles. #BetwaySA20Auction https://t.co/GYCVh4gOtS— Betway SA20 (@SA20_League) October 7, 2026
ਜੋਬਰਗ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੇਸਨ ਰੌਲਸ ਨੂੰ US$174,248 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ₹1.68 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੌਲਸ SA20 ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। MI ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਜੋਬਰਗ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, JSK ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੌਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਜੇਸਨ ਰੋਲਸ ਸੇਂਟ ਡੇਵਿਡਜ਼ ਮੈਰਿਸਟ ਇਨਾਂਡਾ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ SA20 ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ SA20 ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
SA20 ਲੀਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗ੍ਰੀਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ SA20 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜੇਸਨ ਰੌਲਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਹੇ।"
𝐒𝐎𝐋𝐃!!! 🚨 18-year-old, Jason Rowles is up! Oh boy, MI Cape Town and Joburg Super Kings go all-in to secure the youngster. He’ll be staying in Joburg though as JSK secure his services for R2.9 million – the highest of the evening so far 💰 #BetwaySA20Auction https://t.co/6IT8WqZ1cc— Betway SA20 (@SA20_League) October 7, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀ-20 ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੀਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
#BetwaySA20Auction recap 4⃣teams ✅ purchases made 1⃣9⃣slots filled https://t.co/YQMjYGxKFX— Betway SA20 (@SA20_League) October 7, 2026
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ $162,286 USD ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੀਰੋਨ ਪੋਲਾਰਡ ਨੂੰ $90,162 USD ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਰਗ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਆ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ ਨੂੰ MI ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ $156,274 USD ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਰ ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਨੂੰ $90,162 USD ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਰਾਸੀ ਵੈਨ ਡੇਰ ਡੁਸੇਨ ਨੂੰ $30,053 USD ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।
SA20 ਲੀਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
SA20 ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 17 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਈਸਟਰਨ ਕੇਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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