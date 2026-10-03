17 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 17ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਾਰਤ 79 ਤਗਮਿਆਂ (11 ਸੋਨ, 26 ਚਾਂਦੀ, 35 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 3, 2026 at 11:44 AM IST
ਨਾਗੋਆ/ਜਾਪਾਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ (3 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 17 ਸਾਲਾ ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋੜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। 23 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੋ ਗਈ।
ਕੁਮਕੁਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
17 ਸਾਲਾ ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋੜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਓ ਯੇਜਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਰਵ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿੰਗੀ ਝੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਕੁਮਕੁਮ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ 2028 ਲਈ ਦੋ ਕੋਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਂਗ ਚਾਈਯਾਂਗ ਨੂੰ 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਮਕੁਮ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਡੈਬਿਊ
ਪ੍ਰਣਵੀ ਉਰਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਣਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫਰ ਬਣੀ। ਸ਼ਿਵ ਕਪੂਰ ਨੇ 2002 ਦੀਆਂ ਬੁਸਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਗੋਲਫ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਪ੍ਰਣਵੀ, ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਡਾਗਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਫ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14-ਅੰਡਰ 546 ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ 22-ਅੰਡਰ 538 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।