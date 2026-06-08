TG20 ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 160 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਲਾਮ, 8 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਕੁਐਡ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
TG20 League Auction: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ (TG20) ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1300 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Published : June 8, 2026 at 3:49 PM IST
TG20 League Auction: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ (TG20) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਤਵਾਰ (7 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HCA) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀ-20 ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਨ। ਤਿਲਕ ਨੂੰ ₹3.3 ਮਿਲੀਅਨ (3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ₹1.4 ਮਿਲੀਅਨ (1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਮਿਲੇ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਰ ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਅਜੈਦੇਵ ਗੌੜ ਨੂੰ ₹1.1 ਮਿਲੀਅਨ (1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 160 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।
Hyderabad, Telangana: The Hyderabad Cricket Association will conduct the grand mega auction for the upcoming TG-20 League today at Ramoji Film City pic.twitter.com/ipySqb2k56— IANS (@ians_india) June 7, 2026
ਘਰੇਲੂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀਵੀ ਮਿਲਿੰਦ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵਿਥਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ₹17 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹1.7 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਹੋਰ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀਕਿਰਨ ਮਜੇਟੀ (₹1.3 ਮਿਲੀਅਨ, ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼), ਟੀ. ਰਵੀ ਤੇਜਾ (₹1.2 ਮਿਲੀਅਨ, ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼), ਤਨਯ ਤਿਆਗਰਾਜਨ (₹1.1 ਮਿਲੀਅਨ, ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਸ), ਅਮਨ ਰਾਓ ਪੇਰਾਲਾ (₹1.2 ਮਿਲੀਅਨ, ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼), ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਰੈੱਡੀ (₹1.1 ਮਿਲੀਅਨ, ਪਾਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਲਾਮੀਕਰਤਾ ਚਾਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ. ਸੰਬਾਸੀਵਾ ਰਾਓ, ਉਸ਼ੋਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਕੇਐਮਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਹਤੀ, ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਜੈ ਨੇ ਰੋਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟੀਮ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
🏏 Telangana T20 League takes a giant leap forward!— Ashok (@AshokR_) June 5, 2026
The franchise auction has concluded successfully, with 8 teams finding their proud owners and setting the stage for an exciting new era of cricket in Telangana.
@tg20official #TG20 pic.twitter.com/5cL7pyTBGh
ਟੀਜੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਠ TG20 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼
ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ (11 ਲੱਖ), ਅਜੈਦੇਵ ਗੌੜ (11 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਣਵ (8.5 ਲੱਖ), ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈੱਡੀ (4.25 ਲੱਖ), ਅਨਵਿਤ ਰੈੱਡੀ (3.5 ਲੱਖ), ਗਣੇਸ਼ ਗਾਡੂਗੂ (2.5 ਲੱਖ), ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌੜ (3 ਲੱਖ), ਸ੍ਰੀਨਿਕੇਤ (2.3 ਲੱਖ), ਅਖਿਲ ਸ਼ੰਖਰੂ (1.6 ਲੱਖ), ਅਖਿਲ ਸ਼ੰਖਰੂ (1 ਲੱਖ), (1.5 ਲੱਖ), ਅਰਵਿੰਦ (1 ਲੱਖ), ਅਭਿਨਵ (1 ਲੱਖ) ਲੱਖ, ਹਿਸ਼ਾਂਤ (95 ਹਜ਼ਾਰ), ਦੇਵ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਜਸਵੰਤ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਵੈਸ਼ਨਵ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਚਰਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਨਿਤਿਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ)।
ఉత్సాహభరితంగా ప్రారంభమైన తొలి సీజన్ '#TG20' ప్లేయర్ల వేలం! 🏏🔥— DD News Telangana | తెలంగాణ న్యూస్ (@ddyadagirinews) June 7, 2026
🔹హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో టీజీ20 లీగ్ మొదటి సీజన్ ఆటగాళ్ల వేలం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
🔹ఐకాన్ కేటగిరీలో స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మను ₹33 లక్షల రికార్డు ధరకు మెదక్ ఫాల్కన్స్,… pic.twitter.com/9GOmFmt38o
ਮੇਦਕ ਫਾਲਕਨਸ
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (33 ਲੱਖ), ਰਵੀ ਤੇਜਾ (12 ਲੱਖ), ਵਿਕਰਮ ਨਾਇਕ (1.1 ਲੱਖ), ਸ਼ਸ਼ਾਂਤ (1 ਲੱਖ), ਸੂਰਤੇਜਾ (85 ਹਜ਼ਾਰ), ਬੰਨੀ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਮਧੁਕਰ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਨੋਮਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਜੈਦੇਵ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਹਰੀਓਮ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਰੰਗਨਾਥ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਰਾਹੁਲ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਅਨਾਸ਼ਨੀ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਅਨਾਸ਼ਨੀ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਅਹਿਸਾਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਨਮਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਪੂਰਨਾਨੰਦ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸਈਅਦ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਈਸ਼ਾਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸਾਈ ਵਰੁਣ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸ਼ਰੂਜੀਤ (75 ਹਜ਼ਾਰ)।
ਵਾਰੰਗਲ ਵਾਰੀਅਰਜ਼
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ (14 ਲੱਖ), ਅਮਨ ਰਾਓ (12 ਲੱਖ), ਭਾਵੇਸ਼ ਸੇਠ (5 ਲੱਖ), ਰਿਸ਼ੀਕੇਤ (4.75 ਲੱਖ), ਹਰਸ਼ਿਤ (3 ਲੱਖ), ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ (3 ਲੱਖ), ਮੁਦੱਸਰ (3 ਲੱਖ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ (2.6 ਲੱਖ), ਅਨਿਰੁਧ (2 ਲੱਖ), ਸ਼ੌਨਕ (1.6 ਲੱਖ), ਵੈਸ਼ਨਵ (1 ਲੱਖ), ਮਨੀ ਕਿਰਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਮਨੀ ਡੀਗੋ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਐਨ ਡੀ. ਹਜ਼ਾਰ), ਮਨਸੂਰੀ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਕ੍ਰਾਂਤੀ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸ਼ਿਵਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸਲਮਾਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਰਿਤਵਿਕ ਗੌੜ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਰਿਸ਼ਿਤ ਰਾਓ (75 ਹਜ਼ਾਰ)।
ਪ੍ਰਣਵਾ ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਰਾਈਜ਼ਰਸ
ਤਨਯ (1.1 ਲੱਖ), ਸਾਈ ਯਾਦਵ (9 ਲੱਖ), ਜਾਰਜ ਵਰਗੀਸ (7.5 ਲੱਖ), ਅਵਨੀਸ਼ (7 ਲੱਖ), ਬਿੰਜਰਾਜਕਾ (4 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (4 ਲੱਖ), ਪੁੰਨਈਆ (3 ਲੱਖ), ਹਿਤੇਸ਼ ਯਾਦਵ (2.3 ਲੱਖ), ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ (1.9 ਲੱਖ), ਆਦਿਤਿਆ (1.6 ਲੱਖ), ਸ੍ਰੀਨਾਥ (1 ਲੱਖ), ਅਰੁਣਨਾਥ (1 ਲੱਖ), ਅਰੁਣਨਾਥ (1 ਲੱਖ), ਨਵਨਾਥ (1 ਲੱਖ), ਅਰੁਣਤੋ (1 ਲੱਖ), (90 ਹਜ਼ਾਰ), ਆਦਿਤਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ (85 ਹਜ਼ਾਰ), ਤਨਯ ਜੱਦੂ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਪ੍ਰਣਵ ਆਦਿੱਤਮ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਵੈਂਕਟ ਕਾਰਤਿਕ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਬਰਕਤ (75 ਹਜ਼ਾਰ)।
ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਨਾਈਟਸ
ਅਰਫਾਜ਼ (1.1 ਲੱਖ), ਰਾਹੁਲ ਬੁੱਧੀ (8 ਲੱਖ), ਰਕਸ਼ਨ (6 ਲੱਖ), ਨਿਤੀਸ਼ (5.5 ਲੱਖ), ਨਿਸ਼ਾਂਤ (5.5 ਲੱਖ), ਅਨਿਕੇਤ (4.75 ਲੱਖ), ਗੌਰਵ (4.5 ਲੱਖ), ਵਰੁਣ ਗੌੜ (3.5 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਣਵ ਸੂਰਿਆਦੇਵਰਾ (3.5 ਲੱਖ) (2.5 ਲੱਖ), ਇਆਨ (1 ਲੱਖ), ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ (1 ਲੱਖ), ਚਿਨੂਗਰੀ ਰੁਤਵਿਕ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਦਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਜਸਵੰਤ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਵਿਕਰਾਂਤ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸ਼ੇਖ ਸਮੀਰ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸ਼ੇਖ ਸੋਹੇਲ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸੁਧਾਮਸ਼ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਜਵਾਜੀ ਉਰਵੇਸ਼ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਜਵਾਜੀ ਉਰਵੇਸ਼ (75 ਹਜ਼ਾਰ)।
ਪਾਲਾਮੂਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼
ਰਵੀ ਕਿਰਨ (13 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਧਨਿਆ (11 ਲੱਖ), ਰੋਹਿਤ ਰਾਇਡੂ (6.5 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਵਾਰ (4.25 ਲੱਖ), ਚੈਤੰਨਿਆ (3.25 ਲੱਖ), ਵਿਗਨੇਸ਼ (3 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਿਥਵੀ (3 ਲੱਖ), ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸੇਨ (2.3 ਲੱਖ), ਅਫਰੀਦੀ (2.3 ਲੱਖ), ਰਿਸ਼ਭ ਸੰਹਿਤ (2 ਲੱਖ), ਰਿਸ਼ਭ ਸੰਹਿਤਾ (2 ਲੱਖ), ਅਸ਼ਵਾਦ (95 ਹਜ਼ਾਰ), ਰਤਨ ਤੇਜਾ (80 ਹਜ਼ਾਰ), ਕਰਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਮਨੀਕਾਂਤੇਸ਼ਵਰ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਨਿਪੁਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਪਾਰਥੀਬਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ)।
ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ
ਚੰਦਨ ਸਾਹਨੀ (9.5 ਲੱਖ), ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (9 ਲੱਖ), ਤਨਮਯ (8 ਲੱਖ), ਰਾਹੁਲ ਰਾਦੇਸ਼ (4.5 ਲੱਖ), ਆਰ. ਦਿਨੇਸ਼ (4.5 ਲੱਖ), ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸਿਮਹਾ (3.75 ਲੱਖ), ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ (3.25 ਲੱਖ), ਅਬਦੁਲ ਅਦਨਾਨ (3.25 ਲੱਖ)। (3 ਲੱਖ), ਸਾਤਵਿਕ (2 ਲੱਖ), ਨਰਾਇਣ ਤੇਜਾ (2 ਲੱਖ), ਅਖਿਲ ਕੁਮਾਰ (1.5 ਲੱਖ), ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (1 ਲੱਖ), ਕਾਰਤੀਕੇਅ (95 ਹਜ਼ਾਰ), ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਭੈ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਲਿਖਿਤ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸਾਈ ਸ਼ਰਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਨਿਹਾਲ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਰਿਆਨ ਬਿਨ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਲੋਕੇਸ਼ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਯਸ਼ਲੇ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਯਸ਼ਲੇ (75 ਹਜ਼ਾਰ)।
ਅਨਵਿਤਾ ਖਮਾਮ ਏਸ
ਸੀਵੀ ਮਿਲਿੰਦ (17 ਲੱਖ), ਹਿਮਤੇਜਾ (8 ਲੱਖ), ਮਿਕਿਲ ਜੈਸਵਾਲ (6 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੈੱਡੀ (3.75 ਲੱਖ), ਸਾਕੇਤ (3.5 ਲੱਖ), ਵਾਫੀ (3.25 ਲੱਖ), ਕੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ (3 ਲੱਖ), ਮਯੰਕ (3 ਲੱਖ), ਜੀਐਸਕੇ ਰੈੱਡੀ (1.8 ਲੱਖ), ਵਿਦਿਆਨੰਦ (1.7 ਲੱਖ), ਮਹੇਸ਼ (1.8 ਲੱਖ), ਵਿਦਿਆਨੰਦ (1.7 ਲੱਖ), ਮਹੇਸ਼ (1.8 ਲੱਖ), ਵਿਦਿਆਨੰਦ (1.8 ਲੱਖ), ਮਹੇਸ਼ (1.8 ਲੱਖ), ਵਿਦਿਆਨੰਦ (1.8 ਲੱਖ) ਲੋਕਨਾਥ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸਿੱਧੂ ਨਾਇਕ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਪਾਰਸ ਰਾਜ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਵੇਦ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਵਿਵੇਕ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਸਾਹੇਂਦਰ (75 ਹਜ਼ਾਰ), ਆਵਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ (75)।