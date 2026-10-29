WPL 2027:ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

WPL 2027:ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 27 ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 150 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Published : October 29, 2026 at 11:12 AM IST
WPL 2027 Auction: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2027 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ 150 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ 27 ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 25 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਉਮਾ ਕਸ਼ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਕਿਓਂਗੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਮਾ ਕਸ਼ਵੀ ਡਬਲਿਉਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
THE AUCTION'S BIGGEST MOVES 📊 Which player are you most excited to watch in #TATAWPL 2027? 👇 #TATAWPLAuction https://t.co/N5IovdhzPF— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
WPL 2027 ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ
ਇਸ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਸ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਮੋਲੀਨੇਕਸ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਖਿਤਾਬ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣੀ ਸੀ।
#CWC25 Winner incoming to the Warriorz camp 👏 Relive the hammer coming down for @SnehRana15 as she heads to @UPWarriorz for INR 30 Lakh! 🔨 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/Ln4Yh9EE6N— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
15 ਸਾਲਾ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਮਾ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 202 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੀਆ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
The moment history was created at #TATAWPLAuction 2027 🔨✨ 🎥 15-year-old Uma Kashvi becomes the 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙨𝙤𝙡𝙙 at a #TATAWPL Auction 💙 @DelhiCapitals https://t.co/ArItcPrwR9— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਿਰਨ ਨਵਗਿਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 #TATAWPLAuction 𝟐𝟎𝟐𝟕 👏 @UPWarriorz fans, how thrilled are you to welcome the Australian skipper to your side for the upcoming season? 💜 #TATAWPL https://t.co/41gWpkP9aR— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
WPL 2027 ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC)
ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ, ਦੀਆ ਯਾਦਵ, ਜੇਮਿਮਾਹ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ, ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਮਮਤਾ ਮਾਡੀਵਾਲਾ, ਮਾਰੀਜ਼ਾਨੇ ਕਪ, ਮਿੰਨੂ ਮਨੀ, ਐਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ: ਕਿਰਨ ਨਵਗੀਰੇ - 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , ਉਮਾ ਕਸ਼ਵੀ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਰਸਟੀ ਗੋਰਡਨ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਜਮਾ ਖਾਨ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ (GG)
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਬੇਥ ਮੂਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਜਾਰਜੀਆ ਵਾਰੇਹਮ, ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਿਂਤੀਮਣੀ ਕਲਿਤਾ, ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ, ਕਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ, ਕਿਮ ਗਰਥ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਫੀ ਡਿਵਾਈਨ, ਤਨੁਜਾ ਕੰਵਰ, ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ: ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ - ₹40 ਲੱਖ, ਓਰਲਾ ਪ੍ਰੈਂਡਰਗਾਸਟ - ₹30 ਲੱਖ, ਸਮਾਇਰਾ ਰਾਘਵ - ₹10 ਲੱਖ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI)
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼, ਨੈਟਲੀ ਸਾਇਵਰ ਬਰੰਟ, ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ, ਰਾਹੀਲਾ ਫਿਰਦੌਸ, ਸਜੀਵਨਾ ਸਜਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਬਨੀਮ ਇਸਮਾਈਲ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ: ਦਿਸ਼ਾ ਕਸਾਤ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲਤਿਕਾ ਇਨਾਮਦਾਰ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਵਲ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਨਿਕਾ ਚਾਲਕੇ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਹਿਰਾਵਤ - 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਭਗਤ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (RCB)
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਐਲੀਸ ਪੇਰੀ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ, ਲੌਰੇਨ ਬੇਲ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਪੂਜਾ ਵਸਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਯੋਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼, ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ, ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ: ਜੇਸ ਜੋਨਾਸੇਨ - 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੇਜਲ ਹਸਬਨੀਸ - 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਦਿਨੇਸ਼ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਾਇਓਨ - 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (UPW)
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ, ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸ਼ਿਖਾ ਪਾਂਡੇ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਗਿਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੇਖ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ਤਾਰਾ ਨੌਰਿਸ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ
ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ - 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ - 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ - 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਰਮਾ - 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੈਥਰੀਨ ਬ੍ਰਾਈਸ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਨਾਲੀ ਦੱਖਣੀ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਹਨਾ ਪਵਾਰ - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ੋਆਨਾ - 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਲੀਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
WPL 2027 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 22 ਮੈਚ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬੌਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਕੋਟੰਬੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
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