15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, T20I ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਹੀ ਜੜਿਆ ਸੈਂਕੜਾ

ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (ICC and @RwandaCricket)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 3:07 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ। 15 ਸਾਲਾ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਗੋਸ ਦੇ ਤਾਫਾਵਾ ਬਾਲੇਵਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 223 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਫੈਨੀ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਕੋਵੀਆ ਅਲਾਕੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਾਕੋ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 233 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 65 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

'ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ ਇਤਿਹਾਸ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀ-20ਆਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗੁਸਤਾਵ ਮੈਕੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ 280 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਲਈ ਕੈਰੇਨ ਰੋਲਟਨ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਸਪੂਰਸ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਲੈਸਲੀ ਡਨਬਾਰ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਜੇਪੀ ਕੋਟਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

'ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਰਵਾਂਡਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਘਾਨਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ 122 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 210 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਨੇ 170.76 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 65 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 111 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਿਸੇਲ ਇਸਿਮਵੇ (14) ਅਤੇ ਕਲੇਰਿਸ ਉਵਾਸੇ (15) ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਵੇਲ ਉਵਾਸੇ ਨੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਨੂੰ 25 ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 88 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ, ਬੇਲਿਸ ਮੁਰੇਕਾਟੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, 20 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਰੀ ਬਿਮੇਨੀਮਾਨਾ, ਹੈਨਰੀਏਟ ਇਸਿਮਵੇ ਅਤੇ ਮਰਵੇਲ ਉਵਾਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਨੀ ਉਟਾਗੁਸ਼ੀਮਾਨਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

