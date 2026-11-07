ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਕਪਤਾਨ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ
ਬਿਹਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 12:02 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi captain : ਬਿਹਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਸੀਏ) ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਚਿਨ ਨੇ ਵੈਭਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਬੀਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇਗੀ।"
ਵੈਭਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ
ਸਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟੀ-20 ਟਰਾਫੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 19 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਤਰ ਦੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵੈਭਵ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 44 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ 23 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ 10 ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰੇਲਵੇ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (ਕਪਤਾਨ), ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਆਯੁਸ਼ ਲੋਹਾਰੂਕਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਲਤਮਸ਼ ਅਸ਼ਰਫ, ਪਰਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲ ਕੁਮਾਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਤਵਿਕ ਰਾਜ, ਸੂਰਜ ਕਸ਼ਯਪ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਅਮੋਦ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ।
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