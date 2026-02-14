ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਅੱਜ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਓਮਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : February 14, 2026 at 11:57 AM IST
T20 World Cup 2026 Today match: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਈਆਰਈ ਬਨਾਮ ਓਮਾਨ: ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ 22ਵਾਂ ਮੈਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਸਿੰਹਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ, ਪਾਲ ਸਟਰਲਿੰਗ, ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਮ ਟੌਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਓਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
IRE ਬਨਾਮ ਓਮਾਨ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
IRE ਬਨਾਮ ਓਮਾਨ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਆਇਰਲੈਂਡ: ਰੌਸ ਅਡੇਅਰ, ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ (ਕਪਤਾਨ), ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਰਟਿਸ ਕੈਂਫਰ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਮਾਰਕ ਅਡੇਅਰ, ਬੈਰੀ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼, ਟਿਮ ਟੈਕਟਰ, ਜੋਸ਼ੂਆ ਲਿਟਲ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਕ੍ਰੇਗ ਯੰਗ, ਸੈਮ ਟੌਪਿੰਗ।
ਓਮਾਨ: ਆਮਿਰ ਕਲੀਮ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਪਤਾਨ), ਹਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ, ਵਸੀਮ ਅਲੀ, ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੀਤੇਨ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਨਦੀਮ ਖਾਨ, ਸੁਫਯਾਨ ਮਹਿਮੂਦ, ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ, ਜੈ ਓਡੇਦਰਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਕਰਨ ਸੋਨਾਵਾਲੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਡੇਦਰਾ, ਸ਼ਫੀਕ ਜਨ।
ਈਐਨਜੀ ਬਨਾਮ ਐਸਸੀਓ: ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਸ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ +0.95 NRR ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ।
ENG ਬਨਾਮ SCO: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ENG ਬਨਾਮ SCO: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ: ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਟੀਮ: ਜਾਰਜ ਮੁਨਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਜੋਨਸ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕਮੁਲਨ, ਰਿਚੀ ਬੇਰਿੰਗਟਨ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਰੂਸ, ਮਾਈਕਲ ਲੀਸਕ, ਮੈਥਿਊ ਕਰਾਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਾਰਕ ਵਾਟ, ਓਲੀਵਰ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਬ੍ਰੈਡ ਵ੍ਹੀਲ, ਬ੍ਰੈਡ ਕਰੀ, ਸਫਯਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਫਿਨਲੇ ਮੈਕਕ੍ਰੀਥ, ਕ੍ਰਿਸ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਉੱਲਾਹ ਇਹਸਾਨ।
NZ ਬਨਾਮ SA: ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗਰੁੱਪ D ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ D ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UAE 'ਤੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੋ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਡਬਲ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NZ ਬਨਾਮ SA: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ: ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਸ ਨੀਸ਼ਮ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੁੰਗੀ ਨਗੀਡੀ, ਜੇਸਨ ਸਮਿਥ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ।