RCB ਅਤੇ CSK ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ 14 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੜੇ ਛੱਕੇ, ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
Published : April 6, 2026 at 2:33 PM IST
RCB vs CSK 2026: 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ RCB ਅਤੇ CSK ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ RCB ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ RCB ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ CSK 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 207 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 43 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
𝐀 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝-𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐄𝐃 & 𝐆𝐎𝐋𝐃 😮💨— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
The atmosphere was electric, the hitting was clinical, & the outcome was historic for #RCB 🙌
WATCH THEM NEXT IN #TATAIPL 2026 | #RRvRCB | FRI, 10 APR, 6.30 PM pic.twitter.com/bebWof7bcD
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਛੱਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਛੱਕੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 13 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ (ਦਿੱਲੀ, 2024) ਅਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ (ਇੰਦੌਰ, 2018) ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 19 ਛੱਕੇ ਜੜੇ
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ (ਚੇਨਈ, 2018) ਅਤੇ ਆਰਆਰ (ਸ਼ਾਰਜਾਹ, 2020) ਦੇ 17-17 ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
RCB ਬਨਾਮ CSK 2026 ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RCB ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਦੀਆਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ, ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਦੌੜਾਂ, ਪਡੀਕਲ ਦੀਆਂ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀਆਂ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 48 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਦੀਆਂ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੇਵਿਡ ਨੇ 8 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
T𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 hitting 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
Tim David unleashes absolute carnage at the end to power #RCB to 250 🚀#TATAIPL 2026 | #RCBvCSK | LIVE NOW 👉https://t.co/2TGcMIndez pic.twitter.com/ckzUAf7HeP
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 207 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 43 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਦੀਆਂ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਦੀਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ CSK ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।