13 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ
ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਤੈਰਾਕ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਦੌੜਾਕ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 2:21 PM IST
ਨਾਗੋਆ (ਜਾਪਾਨ): 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ (MVP) ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, 13 ਸਾਲਾ ਚੀਨੀ ਤੈਰਾਕੀ ਸਟਾਰ ਯੂ ਜ਼ੀਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲਾ ਥਾਈ ਦੌੜਾਕ ਪੁਰੀਪੋਲ ਬੂਨਸਨ ਨੂੰ MVP ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂ ਅਤੇ ਬੂਨਸਨ ਨੂੰ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ (OCA) ਤੋਂ 25,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਐਮਵੀਪੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਓਲੰਪਿਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਐਮਵੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੈਯਬ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।"
13 ਸਾਲਾ ਤੈਰਾਕੀ ਸਟਾਰ ਯੂ ਜ਼ੀਦੀ
ਸਿਰਫ਼ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੀ ਯੂ ਜ਼ੀਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਵੀਪੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 200 ਮੀਟਰ ਬਟਰਫਲਾਈ, 200 ਮੀਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡਲੇ ਅਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡਲੇ ਜਿੱਤੇ, ਤਿੰਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਯੂ ਜ਼ੀਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 200-ਮੀਟਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ 2:05.08 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਮਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯੂ ਨੇ 200-ਮੀਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 2:06.10 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੇਮਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ 400-ਮੀਟਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡਲੇ 4:28.56 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਮਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੁੱਲ 341 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 169 ਸੋਨ, 89 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 83 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
20 ਸਾਲਾ ਦੌੜਾਕ ਪੁਰੀਪੋਲ ਬੂਨਸਨ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਥਾਈ ਦੌੜਾਕ ਬੂਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
TWO CHAMPIONS. ONE HONOUR. The brightest stars of Aichi-Nagoya 2026 have been named. 🇨🇳 Yu Zidi takes the Women’s MVP honour after a stunning three-gold performance in the pool, while 🇹🇭 Puripol Boonson is crowned Men’s MVP https://t.co/yq1Qe4xI86— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) October 4, 2026
ਪੁਰੀਪੋਲ ਬੂਨਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਬੂਨਸਨ ਨੇ 9.90 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 9.91 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਡਬਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ 19.88 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 20.10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੂਨਸਨ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਕਸਡ 4x100 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸੋਨ, 13 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 21 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਐਮਵੀਪੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ
ਯੂ ਅਤੇ ਬੂਨਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਜੀ ਇਟੋ (1998), ਕੋਸੁਕੇ ਕਿਤਾਜੀਮਾ (2002 ਅਤੇ 2014), ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਰਕ ਤਾਈ-ਹਵਾਨ (2006), ਲਿਨ ਡੈਨ (2010), ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਕੋ ਇਕੀ (2018) ਅਤੇ ਕਿਨ ਹਯਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਾਂਗ ਯੂਫੇਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਤੂ ਸਨ।