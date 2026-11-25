IPL 2027 ਨਿਲਾਮੀ: 66 ਸਲਾਟ ਲਈ 1220 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
IPL 2027 ਨਿਲਾਮੀ: IPL 2027 ਦੀ ਮਿੰਨੀ- ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 25, 2026 at 3:16 PM IST
IPL 2027 Auction Register: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ 1220 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPL 2027 ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 66 ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
1220 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ IPL 2027 ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਆਕਸ਼ਨ (ਨੀਲਾਮੀ) ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ IPL 2027 ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1220 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 939 ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 281 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
'ਅਨਕੈਪਟ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 'ਅਨਕੈਪਟ' (ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ) ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (994) ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 184 'ਕੈਪਡ' (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 42 ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ
ਮਿੰਨੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ 40, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ 36, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 25, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 23 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ 21 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 16, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 12, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ 7 ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜਦੋਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 13 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 10- 10 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਨੀਂਦੀਰਲੈਂਡ ਦੇ 3, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ 2- 2 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਂਅ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1220 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਨਲ ਨੀਲਾਮੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਨਲ ਨੀਲਾਮੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ 66 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
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