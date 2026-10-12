12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਿਤੀ ਮਾਂਜਰੇਕਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ।
Published : October 12, 2026 at 10:53 AM IST
ਮੁੰਬਈ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਿਤੀ ਮਾਂਜਰੇਕਰ ਨੇ "ਇਨਲਾਈਨ ਸਕੇਟਸ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ 17.96 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਂਜਰੇਕਰ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਮੁੰਬਈ ਉਪਨਗਰ ਭਾਂਡੁਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਦਿਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"
ਕੈਫੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਿਤਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਿਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕੋਚ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਦਿਖਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
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