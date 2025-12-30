ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ: 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਲਿਟਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 30, 2025 at 7:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮਾਸਟਰ ਸਰਗੇਈ ਸਕਲੋਕਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਲਿਟਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਕੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਕੇਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਕੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਬਲਿਟਜ਼ ਰੇਟਿੰਗ 2628 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਲੋਕਿਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 2400 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ।
12-year-old FM Sergey Skolkin takes down World Champion D Gukesh in World Blitz Championship— ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 29, 2025
.
.
Edit: Tushar Damor
Video: @adityasurroy21#chess #chessbaseindia pic.twitter.com/I7Bdj3mj9d
ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਚ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ 70ਵੀਂ ਚਾਲ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਕਾਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਗੁਕੇਸ਼ ਕੋਲ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਸਕਿੰਟ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕਲੋਕਿਨ ਕੋਲ 13 ਸਕਿੰਟ ਸਨ।
ਗੁਕੇਸ਼ 12 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ
ਉਸ ਸਮੇਂ, 12 ਸਾਲਾ ਰੂਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਕਲੋਂਕਿਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਕੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਛੇ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰੀਆਂ। ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਅਤੇ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰੈਪਿਡ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ।