11 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਜਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 27, 2026 at 4:21 PM IST
11 Year Old Player Wins Gold Medal: ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਸ ਐਥਲੀਟ ਯੂਕੀ ਕੁਰੀਹਾਰਾ ਨੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਕੇਟਰ ਬੁੰਗਾ ਨਿਆਮਸ (12 ਸਾਲ) ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਯੂਕੀ ਕੁਰੀਹਾਰਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟ "ਪੁਯੋ ਪੁਯੋ", ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੀਹਾਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਤਨਾਰਕ ਵੋਂਗਕਿਟੀਕੁਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੀਹਾਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਤਨਾਰਕ ਵੋਂਗਕਿਟੀਕੁਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਯੂਕੀ ਕੁਰੀਹਾਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਯੋ ਪੁਯੋ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਡ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਵੈਭਵ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੀ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 142 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਸੋਨ, 54 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 55 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ 191 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 32 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।