IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚੋਂ 1390 'ਚੋਂ 1040 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ, 350 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਲੀ
IPL 2026 Player Auction List: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿਨੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : December 9, 2025 at 1:08 PM IST
IPL 2026 Player Auction List: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 350 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
1040 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 77 ਸਲਾਟ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ 1,390 ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 350 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1040 ਖਿਡਾਰੀ IPL ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 240 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 110 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 224 ਅਣਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 14 ਅਣਕੈਪਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।"
🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 Player Auction List announced.— IndianPremierLeague (@IPL) December 9, 2025
A total of 350 players will go under the hammer at the upcoming auction in Abu Dhabi on 16th December.
All the details 🔽 | #TATAIPLAuctionhttps://t.co/S4hQRUa2w7
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕੁੱਲ 77 ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਸਥਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। 40 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਕੋਲ 64.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਸਲਾਟ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਕੋਲ 43.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਟ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਆਗਾਮੀ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਕਾਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।