ਹਾਕੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ, ਅੱਜ 36,000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਮੈਚ
ਹਾਕੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 3:45 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 4:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 1925 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ 'ਐਸਟਰੋ ਟਰਫ' ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨ (ਸਰਪੰਚ) ਵੀ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਏਯੂ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸਟਰੋ ਟਰਫ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੱਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਜਾਣੋ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫਰ
ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ
1959 - ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
1964 - ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
1976 - ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰ
2009 - ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਕੀ
ਤਿੰਨ ਗੋਲਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1932 ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ 1936 ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। 1936 ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਲਿਨ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?" ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਸਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦਿਲ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ।" ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਓਲੰਪਿਕ... ਤਿੰਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਚਮਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1948 ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਓਲੰਪਿਕ (1948, 1952, ਅਤੇ 1956) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਿਵਾਏ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1960 ਦੇ ਰੋਮ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1964 ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
1970 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ
1971 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 1975 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ (ਨਕਲੀ ਘਾਹ) 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ 1976 ਦੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਗਮੇ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1974 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ।
1980 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲ੍ਡ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1980 ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਹ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। 1986 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
1989 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਧਨਰਾਜ ਪਿੱਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ
- ਧਨਰਾਜ ਪਿੱਲੇ, ਜੋ 1989 ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਜੋਸ਼, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਨਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 1998 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ।
- 1998 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ
- 2002 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲ੍ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ
- 2006 ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ
- 2008 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
- 2010 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
- 2012 ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ
- 2016 'ਚ ਰੀਓ 'ਚ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ਾਨ
- 2022 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
- 2023 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ (ਹਾਂਗਜ਼ੂ) ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
- ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 10 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।"
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਭਾਰ: ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਯੁੱਗ
ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡਣ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। 2018 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
