IPL ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ , 6 ਵਿਦੇਸ਼ੀ, 3 ਅਣਕੈਪਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ।
Published : December 17, 2025 at 3:50 PM IST
IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ: IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ₹25.20 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
'IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ'
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ), ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ), ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਮੁਸਤਫਿਜ਼ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼)।
'ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਣਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ'
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਣਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ₹14.20 ਕਰੋੜ (14.20 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਣਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ₹8.40 ਕਰੋੜ (8.40 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ₹7.20 ਕਰੋੜ (7.20 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹23 ਕਰੋੜ (230 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹7 ਕਰੋੜ (70 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ₹5.20 ਕਰੋੜ (52 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹4 ਕਰੋੜ (40 ਮਿਲੀਅਨ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
'215.45 ਕਰੋੜ ਖਰਚ'
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 77 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ₹215.45 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੁਐਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 25 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਓ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ
|ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ
|ਟੀਮ
|ਖਿਡਾਰੀ
|ਮੂਲ ਕੀਮਤ
|ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ
|1
|ਕੇਕੇਆਰ
|ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ
|2 ਕਰੋੜ
|25.20 ਕਰੋੜ
|2
|ਕੇਕੇਆਰ
|ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ
|2 ਕਰੋੜ
|18 ਕਰੋੜ
|3
|ਸੀਐਸਕੇ
|ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ
|30 ਲੱਖ
|14.20 ਕਰੋੜ
|4
|ਸੀਐਸਕੇ
|ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ
|30 ਲੱਖ
|14.20 ਕਰੋੜ
|5
|ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਚ.
|ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ
|2 ਕਰੋੜ
|13 ਕਰੋੜ
|6
|ਕੇਕੇਆਰ
|ਮੁਸਤਫਿਜ਼ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ
|2 ਕਰੋੜ
|9.20 ਕਰੋੜ
|7
|ਐਲਐਸਜੀ
|ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼
|2 ਕਰੋੜ
|8.60 ਕਰੋੜ
|8
|ਡੀ.ਸੀ.
|ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ
|30 ਲੱਖ
|8.40 ਕਰੋੜ
|9
|ਆਰ.ਆਰ.
|ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
|2 ਕਰੋੜ
|7.20 ਕਰੋੜ
|10
|ਜੀ.ਟੀ.
|ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ
|2 ਕਰੋੜ
|7 ਕਰੋੜ