ETV Bharat / sports

IPL ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ , 6 ਵਿਦੇਸ਼ੀ, 3 ਅਣਕੈਪਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ।

IPL 2026
IPL ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ: IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ₹25.20 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

'IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ'

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ), ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ), ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਮੁਸਤਫਿਜ਼ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼)।

'ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਣਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ'

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਣਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਅਤੇ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ₹14.20 ਕਰੋੜ (14.20 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਣਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ₹8.40 ਕਰੋੜ (8.40 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ₹7.20 ਕਰੋੜ (7.20 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹23 ਕਰੋੜ (230 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹7 ਕਰੋੜ (70 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ₹5.20 ਕਰੋੜ (52 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹4 ਕਰੋੜ (40 ਮਿਲੀਅਨ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

'215.45 ਕਰੋੜ ਖਰਚ'

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 77 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ₹215.45 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੁਐਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 25 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਓ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆਟੀਮਖਿਡਾਰੀਮੂਲ ਕੀਮਤਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ
1ਕੇਕੇਆਰਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ2 ਕਰੋੜ25.20 ਕਰੋੜ
2ਕੇਕੇਆਰਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ2 ਕਰੋੜ18 ਕਰੋੜ
3ਸੀਐਸਕੇਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ30 ਲੱਖ14.20 ਕਰੋੜ
4ਸੀਐਸਕੇਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ30 ਲੱਖ14.20 ਕਰੋੜ
5ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ2 ਕਰੋੜ13 ਕਰੋੜ
6ਕੇਕੇਆਰਮੁਸਤਫਿਜ਼ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ2 ਕਰੋੜ9.20 ਕਰੋੜ
7ਐਲਐਸਜੀਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼2 ਕਰੋੜ8.60 ਕਰੋੜ
8ਡੀ.ਸੀ.ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ30 ਲੱਖ8.40 ਕਰੋੜ
9ਆਰ.ਆਰ.ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ2 ਕਰੋੜ7.20 ਕਰੋੜ
10ਜੀ.ਟੀ.ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ2 ਕਰੋੜ7 ਕਰੋੜ

TAGGED:

IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ
IPL ਨਿਲਾਮੀ
IPL AUCTION
ਅਣਕੈਪਡ ਸੂਚੀ
IPL 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.