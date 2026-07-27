ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ? CJP ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ? CJP ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਕਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।
Published : July 27, 2026 at 5:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ... ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke says, "We will announce the future strategy soon. It only just ended yesterday; please give us a little time..."— ANI (@ANI) July 26, 2026
On the alleged paper leak in Punjab, he says, "We will address that too; we are currently planning… pic.twitter.com/GQUufQdpOD
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ... ਜੇਕਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ।"
Delhi: Punjab Congress chief Amarinder Singh Raja Warring says, " today, all of us participating in the protest have demanded bhagwant mann's resignation... the way the protesters were lathi-charged and beaten, and the way mothers and sisters were injured, and their heads were… pic.twitter.com/It3MFqwwGH— IANS (@ians_india) July 27, 2026
#WATCH | Delhi: Punjab Congress MPs staged a protest outside the Parliament demanding the resignation of Punjab Chief Minister Bhagwant Mann over the alleged paper leak in the state and the police action against sanitation workers. pic.twitter.com/tPuxrtJ9xn— ANI (@ANI) July 27, 2026
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ... ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?"
#WATCH | Ludhiana, Punjab: BJP State President, Punjab, Kewal Singh Dhillon says, " ... the central government is handling the paper leak issue with the utmost priority and seriousness. the matter has now been moved to a fast-track court, with an increased punishment of 10 years'… pic.twitter.com/iLYze8LIMc— ANI (@ANI) July 26, 2026
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
#WATCH | Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, " i didn't raise that specific point. it was actually manish sisodia himself who stated this during a protest on july 18th when journalists asked why he didn't suggest appointing sonam wangchuk as the education minister there, he… pic.twitter.com/IoKyuX1qXB— ANI (@ANI) July 26, 2026
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'State Bank of India', 'Smiley' ਅਤੇ 'G.P.S.' ਵਰਗੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ Excise & Taxation Inspector ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ CWP No. 16812 of 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਦਾਲਤ… pic.twitter.com/R905ivwm1y— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) July 27, 2026
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
The Chief Minister, Bhagwant Mann, claims that not a single examination paper has been leaked during his government’s tenure. If that claim is true, then let him refute the cases listed below.— Singh Sahib Giani Harpreet Singh (@J_Harpreetsingh) July 26, 2026
These paper leaks and recruitment scams occurred under the watch of your government.… pic.twitter.com/TF5Varv3zH
'ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਪੈਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
#WATCH | Mohali: Punjab CM Bhagwant Singh Mann says, " it has been 4.5 years since the government was formed. not a single paper has leaked in punjab. we had received reports of cheating from two places. they were scanning the papers digitally with a bluetooth pen and sending them… pic.twitter.com/neCI3O9hCA— ANI (@ANI) July 26, 2026
'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, “We have been in power in Delhi for 10 years, and not a single exam paper was leaked; we have been in power in Punjab for 5 years, and not a single paper has been leaked. This fact really irks them… At two centres, a… pic.twitter.com/JAFAeOmYIW— ANI (@ANI) July 27, 2026