ETV Bharat / politics

Explainer: ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਦਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ? ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

Will Bikram Majithia release from jail change the political climate in Punjab? Know what political experts say
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Etv Bharat Gfx)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 5, 2026 at 7:51 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਦਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ? (Etv Bharat)

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਲਈ 'ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ "ਨਾ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਨਾ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿਓ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਲਵਕੜੀ ?

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੇਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੰਢਤੁਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ?

ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Bikram Majithia
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ (Etv Bharat & Bikram Majithia Facebook page)

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਰਸੇਮ ਯੋਧਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ?

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅਤੇ ਤਲਖ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ 51690 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 23008 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 73944 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 47581 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। 2022 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 25,188 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, 'ਆਪ' ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਰਹੇ।

TAGGED:

PUNJAB POLITICAL
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ
BIKRAM MAJITHIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.